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أسعار الحديد والأسمنت تصعد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

10:06 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39303.88 جنيه، بزيادة 638.62 جنيه.

سعر طن حديد عز:40582.2 جنيه، بزيادة 197.86 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي:2888.18 جنيه، بزيادة 57.75 جنيه.

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