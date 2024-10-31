ارتفاع البلطي.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، مع استقرار أسعار باقي الأصناف، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و83 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.



كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 جنيهًا و200 جنيه.



كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و315 جنيهًا.



كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.



كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.



كيلو السمك البوري: سجل بين 90 جنيهًا و110 جنيهات.













