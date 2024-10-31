تراجع البطاطس وارتفاع الكوسة.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار البطاطس والبصل الأبيض والملوخية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفع سعر الكوسة و الفلفل الحامي البلدي، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

البطاطس: تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و19 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و13 جنيهًا.

الكوسة: تتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا بارتفاع 4 جنيهات.

الملوخية: تتراوح بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب: يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.