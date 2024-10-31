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انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

09:56 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 176.86 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 179.05 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

أسعار البيض سعر البيض البلدي سعر البيض الأبيض سعر كرتونة البيض متوسط سعر البيض سعر البيض
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