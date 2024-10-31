تراجع العدس واللبن .. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار العدس، والجبن الابيض والرومي واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفع سعر الزيت واللحوم مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.7 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 55.7 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.01 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 87.24 جنيه، بزيادة 2.84 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.83 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.48 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو العدس المعبأ:61.39 جنيه، بتراجع 3.03 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.65 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 101.44 جنيه، بزيادة 2.24 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.7 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.83 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الأرز السائب: 28.05 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 42.78 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 123.48 جنيه، بتراجع 11.7 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 235.2 جنيه، بتراجع 15.96 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.84 جنيه، بتراجع 2.93 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 137.94 جنيه، بزيادة 20.88 جنيه.











