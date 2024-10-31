سعر الذهب يرتفع خلال منتصف تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 15 جنيهًا خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2523 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3244 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3785 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4325 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 2779 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب