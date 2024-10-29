انخفاض الأرز والعدس واللحوم والجبن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الأرز، والزيت ، والعدس، واللحوم، والدواجن، والجبن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع الدقيق والمسلى الصناعي مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.54 جنيه، بتراجع 1.03 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 53.31 جنيه، بتراجع 5 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.02 جنيه، بزيادة 2.8 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 77.43 جنيه، بتراجع 5.41 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.23 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.7 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 64.16 جنيه، بتراجع 4.43 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.67 جنيه، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 92.36 جنيه، بتراجع 3.92 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.67 جنيه، بتراجع 8.38 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.15 جنيه، بتراجع 2.51 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.18 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 43.64 جنيه، بزيادة 39 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 132.6 جنيه، بتراجع 4.13 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254.24 جنيه، بتراجع 4.44 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.3 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 108.01 جنيه، بزيادة 17.38 جنيه.