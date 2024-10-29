ارتفاع البطاطس والليمون .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل، والخيار البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع الطماطم والبصل الأبيض والباذنجان، والملوخية، والعنب والبرتقال مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7 و11 جنيهًا، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس: تتراوح بين 12 و19 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و 13 جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 8 و12 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 10 و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات 12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية: تتراوح بين 5 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب: يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و12 جنيهات، بزيادة جنيهين..

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

برتقال بلدي: يتراوح بين 8 و10 جنيها، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 6 و14جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.