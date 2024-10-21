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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

04:56 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيهات للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 29880 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.65 % إلى نحو 2739 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنهاية تعاملات الاثنين، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: من هنا

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