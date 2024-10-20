إعلان

BBC

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

10:01 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

الدواجن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق بنحو 103.71 جنيه، بتراجع 68 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 87.68 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.74 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

عيار 21 يتخطى 3700 جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد