18 جنيها لكيلو الطماطم ..أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 14 جنيها و18 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها.

البصل الأحمر: سجل 8 و11 جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية: تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه.

الخيار الصوب: يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 جنيهات و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 25 و 35 جنيها.

برتقال بلدي: يتراوح بين 4 و7 جنيهت..

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.