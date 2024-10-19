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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع ببداية التعاملات السبت

09:53 ص السبت 19 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بنحو 10جنيهًات، ببداية التعاملات ، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2453 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3154 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3680 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4206 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 29440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.07 % إلى نحو 2721 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنهابة تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: من هنا

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