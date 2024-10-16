انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والخيار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 8 و 18جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

البطاطس: تتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و14 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و 12 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 4 و 6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 8 جنيهات و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و12 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.