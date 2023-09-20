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تخطت 20 ألف نقطة.. البورصة تصعد بنسبة 1.1% مع بداية تعاملات الأربعاء

10:49 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2023

البورصة

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.09% إلى مستوى 20172 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.33%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.66%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة تجاوز مستوى 20 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه خلال جلسة أمس قبل أن يفقد بعض مكاسبه مع نهاية التداولات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.03% إلى مستوى 19954 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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