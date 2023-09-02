كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1940 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع 0.13 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب