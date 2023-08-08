شعبة الملابس: إقبال على المحلات مع بداية الأوكازيون الصيفي

كتبت- شيرين صلاح:

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن محلات الملابس شهدت إقبالا كبيرا على الشراء بالتزامن مع بداية الأوكازيون الصيفي.

وبدأ الأوكازيون الصيفى 2023، أمس الاثنين ويستمر لمدة شهر، حسبما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان سابق لها.

وأضافت هيكل أن هناك إقبالا أكبر من السيدات على شراء الملابس مع بداية الأوكازيون.

وذكرت أن العروض هذا العام تتنوع بين نسب خصم على بعض الأنواع، وبيع أنواع أخرى بسعر معين للقطعة، مشيرة إلى أن هناك محلات تصل نسبة التخفضيات فيها إلى 70%.

وبحسب سماح هيكل، فإن "بعض المحلات تبيع القطع من أول 100 جنيه للقطعة الحريمي والرجالي تبدأ من 150 جنيها"، مشيرة إلى أن هذه الأسعار لن تتكرر مرة أخرى.

ووفقا لقول هيكل، فإن التخفيضات الكبيرة هذا العام تكون على "النيو كوليكشن"، على عكس ما يحدث كل عام، والتي كانت النسب الأكبر للتخفيض فيها على الموديلات الأقدم.

وبحسب عضو مجلس إدارة شعبة الملابس، فإن "أصحاب المحلات هذا العام خفضوا هوامش ربحهم هذا العام وينفذون تخفيضات كبيرة من أجل التشجيع على البيع وكسر حالة الركود الكبيرة في السوق، إلى جانب الحاجة إلى السيولة من أجل بدء التعاقد على الملابس الشتوي من المصانع بعد شهر من الآن".

وقالت هيكل إنه لم يتم حصر عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون حتى الآن، متوقعة مشاركة أكبر عدد من المحلات هذا العام.

وتتوقع هيكل أن يكون هناك نشاطا بحركة مبيعات المحلات هذا العام وإقبال أكبر على عروض الأوكازيون الصيفي.