سعر الذهب اليوم السبت في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1510 جنيهات للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1941 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2265 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2589 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 18120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 1915 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع نحو 1.95 دولار بنسبة 0.10%، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب