خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والدواجن وانخفاض الحديد وتقلبات في الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والفول خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق، بينما تراجعت أسعار الحديد والأسمنت، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع في منتصف تعاملات اليوم بعد تراجع كبير في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الاثنين في المزرعة

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين بسوق العبور

11 جنيها زيادة بكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار الفول واللحوم والجبن في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعوض جزءا من خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات