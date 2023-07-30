ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والبصل والبامية والليمون البلدي والمانجو العويس والزبدية، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، عند مستوى أسعار أمس وفقا للموقع الرسمي للسوق، وفي المقابل انخفضت أسعار الفاصوليا والفلفل الحامي والخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيهات.

البصل بين 14 و17 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 15 و20 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 22 و28 جنيها، بارتفاع 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 12 جنيهات و18 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 15 جنيها و25 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها، بارتفاع جنيهين.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.