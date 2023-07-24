تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2163 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1963 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 1.8 دولار، وبنسبة 0.10% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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