انخفاض البلطي والكابوريا.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري والكابوريا، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الثلاثاء عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار السمك البوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 58 و62 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و270 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بانخفاض 40 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و190 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و120 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.