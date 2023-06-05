سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
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