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عودة للصعود.. سعر الذهب اليوم في مصر يعوض خسائر الصباح بمنتصف التعاملات

01:28 م الأحد 04 يونيو 2023
عودة للصعود.. سعر الذهب اليوم في مصر يعوض خسائر الصباح بمنتصف التعاملات

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض 10 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، وعاد للارتفاع بنفس القيمة في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1567 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2014 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2350 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في البورصات العالمية ومن بينها أسواق السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1948 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بانخفاض بنحو 29.64 جنيه بنسبة 1.50% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

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