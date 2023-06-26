الضرائب: مد أجل تقديم إقرار هؤلاء من الأشخاص الاعتبارية إلى 4 يوليو

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية مد أجل تقديم إقرار الأشخاص الاعتبارية التي قدمت طلب مد أجل تقديم الإقرار لمدة 60 يوما، وسددت الضريبة المقررة والتي تنتهى مدة تقديمه الأصلية بتاريخ 29 يونيو الجاري؛ وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

وقالت مصلحة الضرائب، في بيان لها اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها".

وأضافت أن هذا القرار جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2426) لسنة 2023 بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، مطالبة الممولين بعدم الانتظار إلى آخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي.

وأشارت المصلحة إلى أن الممولين يستطيعون في أي وقت خلال فترة إجازة عيد الأضحى رفع إقراراتهم الضريبية على المنظومة الإلكترونية.

وأكدت المصلحة حرصها على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، ومنها تقديم الإقرار الضريبي، لافتة إلى خطورة عدم التزام الممولين بتنفيذ التزاماتهم القانونية والذي يتسبب في تعرضهم للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ودعت المصلحة كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.