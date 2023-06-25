البريد يتعاون مع شركة "قرضي" لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة

كتب- علاء حجاج:

شهد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البريد المصري، وشركة "قرضي"، بحسب بيان من البريد اليوم الأحد.

ويتيح البروتوكول لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة عبر مكاتب البريد والمقدر عددها بأكثر من 4300 مكتب بريد بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة منتشرين على مستوى الجمهورية.

ووقع على البروتوكول خالد إمام؛ نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي، وعبد العزيز عبد النبي، الشريك المؤسس لشركة "قرضي" بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

وقال رئيس هيئة البريد إن البروتوكول يهدف إلى تسهيل حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات اللازمة التي تقدمها شركة "قرضي" عبر مكاتب البريد والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة ضمن إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية متنوعة من خلال منافذ البريد.

وقال عبد العزيز عبد النبي، مؤسس شركة قرضي، إن المنصة طبقا لهذه الاتفاقية ستقوم بمطابقة كل عميل مع أفضل مؤسسة مالية بعد دراسة وتحليل طلبه بشكل مميكن.

وأضاف عبد النبي، أن نشاط "قرضي" قائم على العمل وسيطا فى تدبير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، من المؤسسات المُقرضة مثل البنوك وشركات التأجير التمويلي والتخصيم.