أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4 جنيهات.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الكوسة بين 6 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البامية بين 18 و25 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 11 و15 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 3.5 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 10 و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 و15 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.