ارتفاع أسعار اللحوم والجبن الأبيض وتراجع العدس المعبأ اليوم بالأسواق

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار زيت الذرة، واللحوم الحمراء الطازجة، والفول السائب، والجبن الأبيض في الأسواق اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب أحد المواقع الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بينما تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس المعبأ.

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.07 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.77 جنيه، بتراجع 99 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.26 جنيه، بتراجع 12 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.10 جنيه، بتراجع 2.30 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.02 جنيه، بتراجع 39 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.96 جنيه، بزيادة 14 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.68 جنيه، بتراجع جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.17 جنيه، بزيادة 1.33 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.17 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 309.33 جنيه، بزيادة 2.08 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.95 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27 جنيها، بزيادة 44 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.92 جنيه، بزيادة 2.04 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 93.33 جنيه، بزيادة 2.95 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 177.42 جنيه، بتراجع قرش.

لتر اللبن السائب: 20.66 جنيه، بتراجع 19 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 26.97 جنيه، بزيادة 4 قروش.