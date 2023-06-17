12 جنيها للبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 5.5 و7 جنيهات.

البصل بين 8.5 جنيه و12 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 12 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 3.5 و6.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البامية بين 15 و30 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 22 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و25 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 19 و25 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 19 و25 جنيها.

الخوخ البلدي بين 12 و28 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و20 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.