سعر الذهب اليوم السبت في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، بنحو 10 جنيهات للجرام، مقارنة بمستواه مع تعاملات صباح أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1553 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1997 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2330 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 2663 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18640 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1961 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 4.27 دولار بنسبة 0.22% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأول، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.