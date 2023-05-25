انخفاض الطماطم والبامية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والكوسة والباذنجان و الملوخية والبامية وورق العنب البناتي، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس الاثنين، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلفل الرومي والحامي والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 4.25 جنيه و5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 9 جنيهات و13جنيها، بانخفاض جنيهين.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البامية بين 20 و24 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات.

ورق العنب البناتي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 3.5 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 17 و25 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 17 و25 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.