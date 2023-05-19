سعر الذهب اليوم يتراجع 10 جنيهات للجرام مع بداية التعاملات..

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1473 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيهات للجرام.

ووصلت أسعار الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبطت سعر الجنيه الذهب إلى 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1964 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع نحو 7 دولارات بنسبة 0.36% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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