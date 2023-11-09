ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38457 جنيها، بزيادة 752 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40874 جنيها، بزيادة 1021 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2453 جنيها، بزيادة 47 جنيها.