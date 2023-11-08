أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37704 جنيهات، بتراجع 108 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 39853 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2406 جنيهات، بتراجع 28 جنيها.