العاصمة الإدارية تستضيف أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية الخميس

كتب- مصطفى عيد:

يشهد مقر وزارة المالية المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بعد غد الخميس، انطلاق أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، يبحث الجانبان عددا من أوجه التعاون والمبادرات المشتركة بين البلدين بالمجالات التي تمثل أولوياتهما تجاريًا واقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجيًا.

وقالت وزارة المالية إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل حرص البلدين على تضافر الجهود الثنائية، لتحقيق المستهدفات التنموية، وتلبية طموحات المواطنين، إدراكًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية وما يترتب عليها من تحديات تفرض ضرورة التعاون على المستوى العربي والإقليمي والدولي لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.

وأعرب وزير المالية عن تطلع الحكومة المصرية إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؛ بما يُسهم في زيادة فرص التبادل التجاري من خلال دفع جهود العمل المشترك لتذليل أي معوقات تحول دون النفاذ للأسواق، وتعزيز التعاون الاستثماري والصناعي والاقتصادي والعمراني على نحو يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين إلى ما توليه البحرين من حرصٍ على تنمية أوجه التعاون الثنائي مع مصر والدفع به نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وأكد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكةٍ استراتيجيةٍ بين البلدين الشقيقين وتعزيز الفرص الواعدة، بما يعود بالخير والنماء على الجميع، ويحقق الأهداف المنشودة.