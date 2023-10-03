انخفاض أسعار السكر وارتفاع اللحوم والجبن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، وزيت الذرة، واللحوم، والفول السائب، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، واللبن المعبأ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والدواجن الطازجة، والسكر خلال تعاملات اليوم في الأسواق، بحسب بيانات الموقع.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.28 جنيه، بارتفاع 2.03 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.89 جنيه، بانخفاض 99 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.53 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.23 جنيه، بانخفاض 3.46 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.09 جنيه، بانخفاض 2.21 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.18 جنيه، بانخفاض 13 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.48 جنيه، بانخفاض 78 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 69.12 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.84 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 337.54 جنيه، بارتفاع 27.67 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 90.12 جنيه، بانخفاض 1.92 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.28 جنيه، بارتفاع 38 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.2 جنيه، بارتفاع 2.36 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 114.6 جنيه، بارتفاع 4.03 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 218.63، بارتفاع 19.47 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.55 جنيه، بانخفاض 20 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 65.42 جنيه، بارتفاع 1.08 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 32.41 جنيه، بارتفاع 1.05 جنيه.