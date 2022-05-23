عودة للهبوط.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 20 جنيهًا، مقارنة بمنتصف التعاملات، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميًا، بعد قفزته خلال منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 707 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 909 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1060 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1211 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8480 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع إلى نحو 1854 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.45%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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