سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعه مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 8 جنيهات، مع ارتفاع المعدن عالميًا، مقارنة بتعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد جنيهين في بداية تعاملات اليوم، ليواصل صعوده خلال منتصف التعاملات، وتصبح قيمة الزيادة في الجرام حتى الآن 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 707 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 909 جنيهات الجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1060 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1211 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس إلى نحو 1829 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.70%، في الساعة 12:16 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب