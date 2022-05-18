ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي والبوري والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار السمك اليوم

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، ليتراوح بين 42 و45 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 9 جنيهات ليتراوح بين 73 و91 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 22 و23 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 75 و135 جنيها.

وصعد سعر كيلو البوري 5 جنيهات ليتراوح بين 78 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.