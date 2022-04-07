الطماطم بـ9 في العبور والسوق بـ20.. لماذا تصلك الخضروات بأضعاف سعرها؟

كتبت- شيرين صلاح:

تشهد أسعار بعض الخضروات والفاكهة زيادات كبيرة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، نظراً لتراجع المعروض نتيجة التغيرات الجوية في بعض الأوقات من العام، بالإضافة إلى زيادة الطلب من قبل المستهلكين، خاصة في المناسبات والمواسم، مثل شهر رمضان.

وتختلف الأسعار في أسواق التجزئة، التي يشتري بها الزبائن، عن الأسعار في أسواق الجملة، مثل سوق العبور، وهو ما أثار بعض التساؤلات لدى المستهلكين عن أسباب الفارق الكبير بين أسعار الخضروات والفاكهة في سوق التجزئة مقارنة بأسعارها في أسوق الجملة.

وبحسب ما قاله حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، فإن أسعار سوق الجملة تختلف عن سوق التجزئة بسبب الحلقات الوسيطة بين نقل السلعة من سوق الجملة إلى المستهلك بمحتلف المناطق.

وتعني الحلقات الوسيطة، المراحل التي تمر بها شحنات السلع بداية من شرائها من سوق الجملة حتى تصل للمستهلك في مختلف مناطق الجمهورية.

وأوضح النجيب أن شحنة الخضروات يضاف عليها تكاليف النقل، فكلما بعدت المسافة بين سوق الجملة والمنطقة التي يباع بها السلعة زادت سعرها، والعكس صحيح.

ويختلف أيضاً سعر السلع بحسب المنطقة التي يباع بها، فيختلف السعر في المنطقة الشعبية عن المناطقةالراقية، التي تكون فيها إيجارات المحلات أعلى، وتكلفة تشغيلها أكبر.

وإلى جانب آلية العرض والطلب، التي تعني أنه كلما زاد الطلب وقل العرض، يزيد السعر، فإن الأسعار في أسواق التجزئة تتأثر أيضا بطبيعة كل سلعة، وما إذا كانت سريعة التلف أو قابلة للتخزين لفترات أطول.

وفي بعض الأوقات تحدث أيضا مغالاه من بعض التجار في تسعير بعض السلع نتيجة زيادة الإقبال عليها مثلما حدث خلال الأيام الماضية في سعر ورق العنب الذي وصل إلى 100 جنيه للكيلو في بعض المناطق.

وبحسب بيانات موقع سوق العبور" أحد أسواق الجملة بالقاهرة"، فإن سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، وسعر كيلو البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين جنيه و2.25 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الملوخية بين 11 و13 جنيهًا، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات، وسعر كيلو الخيار الصوب 6 و7 جنيهات، بحسب بيانات الموقع.