الورق والكيماويات يخفضان الرقم القياسي للصناعات التحويلية في يناير الماضي

انخفض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستيراتيجة (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) خلال شهر يناير 2022 إلى 2.15%، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الاثنين، البيـانات الأولية الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2021.

وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الصناعي (ISIC Rev.4) باستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وأضاف البيان، أن الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية ارتفع بنسبة 1.42% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وذلك لزياده الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة إبنسبة 1.57% في يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وذلك لزياده الطلب.

وانخفض الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته بنسبة تراجع قدرها 5.17% خلال يناير الماضي، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وتراجع الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية خلال شهر يناير 14.23٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق، بحسب بيان الجهاز.