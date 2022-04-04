تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع إنتاج مصر من القمح 9% خلال الموسم الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع إنتاج مصر من القمح في الموسم الجديد الذي بدأ الشهر الجاري، بنسبة 8.9%، مدعومًا بزيادة المساحة المزروعة.

وقال التقرير إن مصر ستنتج 10.8 مليون طن من القمح في الموسم 2022-2023 مقابل 9.9 مليون طن متوقعة للموسم الماضي.

وافتتحت وزارة التموين موسم استلام القمح من الفلاحين مبكرًا ليكون بداية من الشهر الجاري، مع اضطراب إمدادات القمح الواردة إلى مصر بسبب حرب أوكرانيا.

ورفعت مصر مستهدفاتها من القمح المراد جمعه من الفلاحين إلى 6 ملايين طن، لمواجهة نقص الإمدادات الخارجية بسبب الحرب.

ومصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم.

وتوقع التقرير أن تتراجع واردات مصر من القمح خلال الموسم الجديد والذي يبدأ في أكتوبر وينتهي سبتمبر من كل عام، بنسبة 5.1% إلى 10.1 مليون طن، مقارنة بالموسم الماضي.

وقال إن أزمة روسيا وأوكرانيا أدت إلى اضطراب في واردات القمح من البحر الأسود وأحدثت أزمة كبيرة في تجارة القمح العالمية.

وبحسب التقرير فإن واردات مصر من القمح من روسيا وأوكرانيا تستحوذ على 77% من إجمالي الواردات المصرية، وهما أكبر موردين لمصر، نظرًا لأسعارهم المنخفضة وتراجع تكاليف الشحن.

وتخص 60% من الواردات القطاع الخاص، فيما تستورد الدولة 40% من هذه الواردات، وفقًا للتقرير.

ويتوقع التقرير أن يتراجع استهلاك القمح بنسبة 2.6% إلى 21 مليون طن في الموسم الجديد.