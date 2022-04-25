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أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور في يوم شم النسيم

10:08 ص الإثنين 25 أبريل 2022
أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور في يوم شم النسيم

أسعار السمك

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 39 و41 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري، ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و52 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 40 و90 جنيها.

وبقي سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ثابتا بين 65 و75 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.

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