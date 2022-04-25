ارتفاع الحديد وتراجع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، وتباينت أسعار الخشب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأمس.

وتختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 20051 جنيهًا، بزيادة 365 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20601 جنيهًا، بزيادة 267 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1547 جنيهًا، بتراجع 17 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2781 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

سعر الخشب الزان للطن: 11733 جنيهًا، بتراجع 33 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 8330 جنيهًا، بزيادة 252 جنيهًا.