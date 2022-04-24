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ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والبيض خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق

11:24 ص الأحد 24 أبريل 2022
ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والبيض خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الدواجن واللحوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن الحية، بينما تباينت أسعار البيض واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.23 جنيه، بزيادة 81 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 53.63 جنيه، بزيادة 1.73 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 49.59 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.51 جنيه، بزيادة 80 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 65.94جنيه، بزيادة 58 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 65.05 جنيه، بتراجع 90 قرشا.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 159.14 جنيه بزيادة 3.24 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 156.75 جنيها بزيادة 5.75 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 148.29جنيه، بزيادة 70 قرشا.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 160.69 جنيه بتراجع 2.17 جنيه.

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