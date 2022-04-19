ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل الرومي البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار الفاصوليا، والجزر، والباذنجان البلدي، والملوخية، والفراولة بين 25 قرشا وجنيه، وفقا لسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 1 و2 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

خوخ بلدي عريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

بطيخ ( 4 – 6 كيلو) بين 16 و 24 جنيها.