تراجع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين



كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن الحية بينما تباينت أسعار اللحوم والبيض في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بأمس.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.46 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 51.04 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 48.14 جنيه، بتراجع 2.15 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.31 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 56.81 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 62.83 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 158.54 جنيه، بزيادة 7.43 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 161.62 جنيه، بزيادة 3.58 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 144.34 جنيهًا، بتراجع 5.66 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 161.39جنيه، بتراجع 1.85 جنيه.