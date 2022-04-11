عودة للهبوط.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، مع تراجع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب صعد 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأحد، ليتخطى الجرام عيار 21 الألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 665 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 855 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 998 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1141 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 7984 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1942 دولارا للأوقية، بانخفاض قدره 0.25%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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