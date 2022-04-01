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سعر الذهب اليوم يرتفع في مصر مع بداية تعاملات الجمعة

10:46 ص الجمعة 01 أبريل 2022
سعر الذهب اليوم يرتفع في مصر مع بداية تعاملات الجمعة

أسعار الذهب

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كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وزاد سعر الجرام 3 جنيهات في التعملات الصباحية بعدما أنهى تعاملات أمس منخفضًا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار، قبل أن تفقد أسعار الذهب الكثير من مكاسبها بعد ذلك.

وارتفع سعر الدولار في البنوك 2.60 جنيه خلال الأسبوعين الأخيرين، ليسجل 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 649 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 834 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 973 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1111 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 7784 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال جلسة الخميس، إلى نحو 1941 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.45%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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