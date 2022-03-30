سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر يواصل الارتفاع خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاعه خلال التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بستواه في تعاملات الصباح، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب زاد جنيهين في بداية التعاملات، لتصبح قيمة الارتفاع 7 جنيهات للجرام الواحد حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 650 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 836 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 975 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 7800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1919 دولارا للأوقية، بزيادة طفيفه قدره 0.02%، في الساعة 12:38 ظهرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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