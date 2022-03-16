مشتريات المصريين تقفز بالبورصة 2.7% بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.71% إلى مستوى 10705 نقاط، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 3.03%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.95%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 855.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 777.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 78.1 مليون جنيه.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، في وقت سابق لمصراوي، إن صعود مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم يرجع إلى ارتفاع عدد من الأسهم المؤثرة في المؤشر الرئيسي للبورصة، مثل سهم التجاري الدولي وسهم شركة فوري وبعض أسهم شركات الأسمدة.

وأضاف أن الأنباء الإيجابية عن احتمال توصل المباحثات الدائرة بين روسيا وأوكرانيا حاليا إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما أشاعت حالة من الطمأنينة بين المستثمرين وهو ما دفعهم للإقبال على شراء الأسهم.

وارتفع سهم التجاري الدولي بنسبة 2.2% صاحب الوزن النسبى الأكبر في المؤشر الرئيسي بختام جلسة اليوم، كما صعد سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك بنسبة 5.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.03% إلى مستوى 10423 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.